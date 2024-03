Genova – Cantiere fermo davanti all’ingresso principale del cimitero di Staglieno e proteste dei commercianti della zona per i disagi causati dalla mancanza di parcheggi. La denuncia arriva dai lavoratori e dai frequentatori abituali della piazzetta antistante l’ingresso del cimitero monumentale di Genova alle prese dall’agosto 2023 con un grosso cantiere che ha completamente azzerato i pochi posti auto e moto che erano a disposizione di chi si reca nel cimitero.

L’ingresso dei carri funebri è stato mantenuto ma chi li accompagna deve “inventare” un parcheggio nella zona e poi raggiungere la piazzetta per partecipare al corteo funebre. Disagi che subiscono soprattutto le persone anziane che accompagnano i loro cari nell’ultimo viaggio ma anche i commercianti della zona che lamentano un crollo dei guadagni da quando gli scavi sono iniziati.

Il cantiere, secondo i commercianti, sarebbe praticamente fermo da novembre e solo di rado si vedrebbe qualche operaio.

Gli scavi sono stati effettuati per interventi urgenti nei rivi tombinati che passano al di sotto della piastra. Dopo aver aperto lo scavo, scoperchiando parte del fitto intrico di cunicoli al di sotto, però, i lavori hanno iniziato a registrare un rallentamento che oggi è quasi completo.

La carenza di parcheggi era già un’emergenza prima, ma ora, con il cantiere che cancella gran parte dei posti disponibili, la situazione si è fatta davvero preoccupante.

Sembra inoltre che un altro parcheggio laterale, a servizio del cimitero, sia stato destinato ad area di sosta di altri mezzi, con ulteriore riduzione dei posti disponibili.

A pagare il prezzo più alto sono i parenti dei defunti che non trovano dove lasciare l’auto quando si conclude il corteo funebre ma le proteste sono vigorose anche da parte dei commercianti che hanno visto calare gli incassi per colpa del cantiere.

I fiorai lamentano un danno economico motivato dalla “fretta” con la quale le cerimonie si devono fare per consentire ai mezzi di entrare ed uscire ma anche per il fatto che chi partecipa non trova posteggio e arriva di corsa per poi scappare.

L’assenza di parcheggi colpisce duramente anche il piccolo bar che sorge sulla piazzetta e che, in assenza di parcheggi, ha visto calare sensibilmente il numero dei clienti.

Frequentatori del Cimitero e commercianti si domandano cosa è successo al cantiere e perché, da novembre ad ora, il numero delle persone al lavoro è praticamente azzerato con ovvio prolungamento dei tempi di esecuzione e conseguente mancanza di posteggio per un tempo ormai insostenibile.