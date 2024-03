Genova – Dopo tre anni di chiusura riapre, nella splendida cornice di Punta Tre Pini, a Quarto, l’ex Albikokka.

Superate le complesse vicende legali legate allo scandalo di Ruby Rubacuori e balzata agli onori della cronaca per essere stato il locale preferito della giovane showgirl scambiata dall’ex premier Berlusconi per “la nipote di Mubarak”, la struttura è stata rilevata da imprenditori del mondo della ristorazione e del divertimento e trasformata nella CasaGaja che promette di tornare ad essere un punto di riferimento per le serate genovesi della prossima estate, complice la splendida terrazza che si affaccia sul mare e che riaprirà anch’essa a breve.

A guidare la nuova CasaGaja saranno Alessandro Forti, ex titolare del Senhor do Bomfim di Nervi e del ristorante Mediterraneo delle Piscine di Albaro e Massimiliano Giannini proprietario del Casa Mia e coinvolto nel progetto di rinascita del mitico Covo di Nord Est a Santa Margherita Ligure.

La parola d’ordine è relax e atmosfere tranquille e ovviamente prendere le dovute distanze dall’ex Albikokka con il quale i due imprenditori non avevano nulla a che fare.

La struttura resta quella che da generazioni appassiona ed incuriosisce i genovesi. Ognuno di noi ha in famiglia qualcuno che si è sposato o ha festeggiato comunioni, battesimi o feste dei 18 anni sulla splendida terrazza che si affaccia sul mare come una pista di atterraggio di una portaerei. La cornice è certamente tra le più belle della città.

Il “difficile” starà nel riportare il locale, chiuso per anni, nel “giro” delle serate dei genovesi. Una missione che i titolari hanno già affrontato con successo altre volte e sono dunque una garanzia. Se son rose…