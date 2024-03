Genova – Ha perso il controllo dell’auto, fresco di patente, e si è schiantato contro le auto in sosta distruggendone cinque. Brutta avventura fortunatamente senza gravi conseguenze, almeno per la salute, per un neopatentato che, nella notte, è stato coinvolto in un grave incidente stradale in corso Montegrappa, nel quartiere di Castelletto.

Intorno alle 5 di questa mattina il giovane era alla guida del suo mezzo quando, per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo finendo contro le auto in sosta a lato strada.

Il ragazzo è uscito da solo dall’auto ed è stato trasferito in ospedale, al San Martino ma nel corso delle prime analisi è emerso che aveva bevuto e per i neo patentati vige il “tasso zero” ovvero l’obbligo di non consumare nessun quantitativo di alcolici prima di mettersi alla guida.

Il dosaggio di alcol rilevato dagli strumenti, invece, era comunque più alto del dovuro e quindi è scattata anche la denuncia per guida in stato di ubriachezza che potrebbe costare cara al ragazzo. Di certo dovrà pagare una multa da 800 a 3.200 euro e risarcire i danni causati sapendo che l’assicurazione potrebbe rifiutare il pagamento in considerazione della violazione ed inoltre rischia la sospensione della patente da un minimo di sei mesi sino a 12.