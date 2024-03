Portofino – La Liguria e il Tigullio, per tre giorni quartier generale dell’audiovisivo e “Capitale” del mondo delle fiction

Si chiudono tre giorni straordinari, dedicati al mondo dell’audiovisivo, tre giornate ricchissime di contenuti e di spettacolo, che si sono susseguite nelle suggestive località di Portofino, Rapallo e Santa Margherita Ligure.

Tre giorni di accoglienza strategica per una Kermesse che si è contraddistinta soprattutto per l’alto valore degli argomenti affrontati e della complessa macchina organizzativa, che ha permesso di far sfilare sul palco della piazzetta di Portofino ospiti di altissimo livello, Istituzioni, professionalità dell’industria cinematografica, delle fiction ed i Manager che guidano l’audiovisivo italiano ed internazionale

Tutti riuniti con lo scopo di porre le basi di un evento nato per l’industria dell’audiovisivo e per parlare del settore in modo strategico e far nascere nuove strategie per un comparto che sta dando dei numeri importanti e sempre in crescita, grazie ad azioni mirate.

Portofino Days si pone un taglio nazionale ed internazionale, oltre a far conoscere e riconoscere la Liguria come set ideale per le produzioni mondiali, una vera e propria “terra da fiction”.

Promotori dell’evento sono Regione Liguria, Agenzia InLiguria e Comune di Portofino che, insieme ai Comuni di Santa Margherita e di Rapallo, Città Metropolitana di Genova, Camera di Commercio di Genova, che hanno supportato l’evento, oltre al Comune di Genova che ha ospitato la mostra “Liguria Terra Da Fiction” nel cuore della città in largo Pertini.

Tra gli ospiti della prima serata anche Giovanni Toti, Governatore della Regione Liguria che, non solo ha fortemente voluto e supportato la realizzazione di questo progetto unico ed innovativo, ma ha sottolineato che ospitare i set è un’occasione unica per mostrare al mondo l’unicità dei nostri panorami, della nostra natura e delle nostre città, con ricadute importanti sul turismo e su tutti i settori economici ad esso collegati.

Cinema e serie tv, dunque, non sono solo una preziosa forma di espressione artistica e culturale, ma anche un volano per l’economia della Regione. Nel programma delle serate anche l’anteprima mondiale della prima puntata della terza stagione della serie “Hotel Portofino” accompagnata dallo scrittore Matt Baker e dalla Produttrice esecutiva Jo McGRath, premiati sul palco dei Portofino Days. Sono stati conferiti importanti riconoscimenti tra i quali: il “Portofino Soundtrack Award” al compositore Pivio, il «Portofino Spot Award» a Marcello Cesena, ed il Premio alla Carriera ad Andrea Roncato.

Il Premio Portofino Days per la sceneggiatura è stato conferito ad Alessandro Pondi mentre Pilar Fogliati ha ricevuto il Premio come migliore Attrice e Daniele Pecci come migliore Attore.

Domenico Cuomo ha ricevuto il premio come migliore attore Young e ancora molti altri illustri nomi come Teresa Razzauti per i Casting, Maria Pia Ammirati Direttrice di Rai Fiction, Cristina Priarone della Italian Film Commision, il produttore Luigi De Laurentis, Monica Vallerini e Daniel Mc Vicar per la lunga serialità, Elisabetta Pellini e Giancarlo Commare.

Inoltre, è stato consegnato il premio per il miglior attore ligure ad Enzo Paci, per la regia a Marco Ponti per “La bella stagione” e poi ancora riconoscimenti a Gianandrea Pecorelli, Daniele Carnacina, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi, Claudio Falconi delegate producer Wildeside. Per i premi speciali, nati dalla partnership tra Portofino Days e Media Key, sono stati consegnati gli Award Excellence Media Key a: Nicola Rosada di 360Degrees, Fabio di Bari che ha realizzato, tra le tante cose, le colonne sonore per il film “C’è ancora un domani” di Paola Cortellesi, Andrea Thomas Gambetti, titolare della casa di creatività musicale Preludio.

Presenti all’evento anche, Francesco Saba Head of Original Production The Walt Disney Company, Carlo Chatrian, Direttore Artistico Festival Internazionale del Film di Berlino, Laura Mirabella, Chief Marketing Officer Vision Distribution, la Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, Andrea Pugliese, progettista culturale, autore e performer, il vicepresidente e assessore al marketing territoriale di Regione Liguria Alessandro Piana, l’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Liguria Alessio Piana e la coordinatrice delle politiche culturali di Regione Liguria Jessica Nicolini.

Nei tre giorni di Portofino, si sono alternate, giornate formative ed informative con le film Commission, proiezioni, Open forum, premiazioni e soprattutto gli “Stati generali dell’Audiovisivo” un momento di riflessione sul futuro indirizzo che dovrà seguire il comparto nazionale e internazionale” moderati dalla giornalista e Direttore Lorella Ridenti.

La kermesse si è chiusa con la giornata dedicata ai mestieri del cinema curata da Enzo De Camillis, scenografo, regista, organizzatore del Premio Pellico d’Oro di Roma, ma soprattutto si chiude con soddisfazione di tutta l’organizzazione, della Direttrice del Portofino Days Cristina Bolla che ha capitanato e guidato una squadra di grandi professionisti, dei vice Direttori Matteo Garnero e Giorgio D’Alia, del Presidente del Portofino Days Walter Iuzzolino che ha seguito dall’America l’evento e del Direttore Artistico Tiziana Zampieri.

Ogni giornata è stata curata da eccellenze di settore, il che ha permesso di radunare artisti di rilievo nazionale ed internazionale e di creare un festival che si è contraddistinto per l’alto spessore dei contenuti, per la completezza dei temi specifici dell’audiovisivo e per aver accolto e celebrato il comparto con professionalità, e attenzione in una delle località più prestigiose al mondo.

I numeri del Portofino Days:

– 7 giornate di eventi, partiti dall’inaugurazione della mostra “Liguria Terra da Fiction” presso Largo Pertini a Genova;

– 4 Comuni di Città Metropolitana di Genova Coinvolti: Genova, Portofino, Santa Margherita e Rapallo;

– 20 Film Commission rappresentate, con 60 persone provenienti da tutta Italia ospitati tra Rapallo e Santa Margherita;

– 150 stanze di albergo tra le tre città del Tigullio per un totale di 600 notti alberghiere;

– 11 tra panel e masterclasses a Villa Durazzo – Santa Margherita in tre giorni;

– 13 eventi in Piazzetta a Portofino in tre giorni;

– 2 giornate di training delle Film Commission per un totale di 9 incontri tematici.

Gli open forum hanno visto la presenza di Margherita Romaniello, presidente della Film Commission della Basilicata, Anton Giulio Grande Commissario Straordinario Calabria Film Commission, Anastasia Michelagnoli produttrice IBC Movie/ITCC 2000, Salvatore De Mola sceneggiatore IBC Movie/ITC 2000, Barbara Chicchiarelli attrice della serie tv Disney + “ The Good Mothers”, Marina Marchione e Peppe Toia organizzatrice e produttore della Serie TV Canonico, Roberto Stabile Cinecittà Head Special Projects DGCA MIC, Alessandro Passadore presidente di Viola Films per la serie tv “Crooks” in uscita su Netflix il 4 aprile prossimo, Verdiana Bixio produttrice Owner & CEO Publispei, i musicisti e compositori Roberto Izzo, Francesca Rapetti, Raffaele Rebaudengo e Stefano Chiabrera, Irene Fiorito, Guido Bottaro, lo scrittore Luca Bianchin, gli attori Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi, Michela Andreozzi, Roberto Albano di Media Key, il produttore americano Michael Caleo, la produttrice Vanessa Bikindou, Marc Bikindou, l’attrice Liliana Mele, l’attore Pino Quartullo, con il contributo video di Matilde Bernabei, la Presidente dell’Enit Alessandra Priante ed il messaggio del Sottosegretario di Stato Senatrice Lucia Borgonzoni letto da Roberto Stabile.

Tra gli appuntamenti è stato presentato il teaser del docufilm prodotto dai Cantieri Amico sul Waterfront di Genova a cura dei registi Marcello Ercole e Dennis Cabella.

Altri ospiti del Portofino days ed in particolare delle giornate di Santa Margherita sono stati: gli sceneggiatori e scrittori Marco Ponti, Francesca Serafini, Giordano Meucci, Andrea Jublin, Pierdomenico Baccalario, Vernante Pallotti, Francesca Serafini, Giordano Meacci, Simone Fenoli e Daniele Carnacina. Per le colonne sonore i compositori: Aldo De Scalzi, Alessandro Molinari, Stefano Reali, Fabrizio Fornaci, Stefano Mainetti, Verdina Bixio, Pasquale Catalano, Michele Braga. Per i mestieri dell’audiovisivo Enzo De Camillis, Giovanni Licheri, Alida Cappellini, Teresa Razzauti, Simona Balducci, Maurizio Corridori e Alessandro Novelli.