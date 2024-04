Genova – Indagini in corso per l’incendio divampato nella notte in un magazzino degli attrezzi in via Bracelli, nel quartiere di Castelletto. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 5 del mattino su segnalazione dei residenti della zona risvegliati dal fumo e dal forte odore di bruciato.

I pompieri si sono assicurati che all’interno non si trovasse nessuno e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Fortunatamente non si registrano feriti ma la baracca è andata distrutta.

In corso accertamenti per risalire alle cause del rogo che potrebbe essere doloso.