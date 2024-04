Genova – Corteo dei lavoratori del Porto in movimento, dalla zona dei varchi portuali verso la zona di Caricamento

Al momento la polizia locale segnala la chiusura di Lungomare Canepa in entrambe le direzioni di marcia per manifestazione come la strada Guido Rossa in direzione levante.

Pesanti i disagi per il traffico locale e sulle direttrici che dal ponente portano verso il centro città.

Il corteo dovrebbe muovere da varco Etiopia percorrendo via Milano, via Buozzi, via Adua, via Gramsci per poi arrivare a piazza Caricamento con destinazione Palazzo San Giorgio