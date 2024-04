Cisano sul Neva (Savona) – Si era convinto che il sindaco avesse fatto interrompere le cure domiciliari per un familiare seguito dai servizi sociali e ha iniziato a imbrattare i muri del paese con scritte contro il primo cittadino diventando anche una preoccupazione per il sindaco che temeva di essere aggredito.

I Carabinieri della Stazione di Cisano sul Neva hanno arrestato su ordinanza di custodia cautelare dell’Autorità Giudiziaria di Savona, un 39enne ingauno afflitto da disturbi psichiatrici, il quale sarà detenuto presso il reparto psichiatrico dell’Ospedale San Paolo di Savona.

L’indagato era stato denunciato nei primi giorni di febbraio u.s. dal Sindaco di Cisano sul Neva a causa di reiterate minacce che stava subendo da alcuni mesi. Il motivo di queste minacce risiede nel fatto che il soggetto aveva identificato erroneamente il Sindaco quale responsabile dell’interruzione delle cure sanitarie domiciliari di una familiare. A seguito della denuncia sporta presso la locale Stazione Carabinieri, l’Autorità Giudiziaria di Savona aveva adottato una misura cautelare nei confronti dell’uomo, applicandogli il “Divieto di Avvicinamento alla Persona Offesa” (D.A.P.O.), tuttavia, l’indagato ha violato il provvedimento in più occasioni, imbrattando altresì con scritte offensive numerosi edifici di Cisano sul Neva, come ricostruito dai Carabinieri, tra cui il Municipio con frasi come “Comune Mafioso” e la sede degli assistenti sociali di Laigueglia, che, a loro tempo, erano incaricati delle cure al famigliare.

Negli ultimi giorni, a seguito di una richiesta di intervento all’utenza NUE 112 avanzata dal padre dell’indagato, l’uomo è stato anche sottoposto al Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.), poiché mentre era in casa aveva dato in escandescenza, diventando ingestibile, destando grande paura e preoccupazione tra i suoi familiari. Nella giornata di ieri, tuttavia, il soggetto si era sottratto alle cure, allontanandosi dall’ospedale e dopo un’attenta ricerca da parte di tutte le Forze dell’Ordine è stato rintracciato dalla Polfer di Savona presso la stazione ferroviaria, dove stava cercando di prendere un treno per recarsi presso la propria abitazione.

Arrivati sul posto, i Carabinieri di Cisano sul Neva gli hanno notificato il provvedimento di arresto su ordinanza di custodia cautelare da scontare l’ospedale di Savona.

L’odierno provvedimento testimonia la professionalità, la sensibilità e la determinazione delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria che hanno permesso di garantire l’incolumità e la sicurezza della comunità e dello stesso indagato, ponendo fine ad una situazione potenzialmente pericolosa.

Il procedimento è comunque nella fase preliminare, tutti i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.