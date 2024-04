Genova – Ascoltava musica a tutto volume disturbando i vicini di casa che hanno chiamato i carabinieri. Quando i militari si sono presentati alla porta di casa, invece di abbassare ha iniziato ad urlare ed inveire contro le persone in divisa e ha tentato di aggredirle.

Una donna genovese di 50 anni è stata arrestata, nel quartiere di Rivarolo, a seguito di un banale intervento per disturbo della quiete.

La donna aveva deciso di ascoltare canzoni trasmesse da una radio in casa ma ad un volume tale da disturbare tutti i vicini.

Dopo ripetute ed inutili richieste di abbassare il volume, le famiglie disturbate hanno chiesto aiuto ai carabinieri che hanno bussato alla porta.

La reazione è stata inattesa e sproporzionata e ai militari non è rimasto che arrestare la donna e accompagnarla presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.