Genova – A partire dallo scorso 31 di marzo è stato introdotto il secondo volo giornaliero della compagnia Lufthansa che collega l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova con quello di Monaco di Baviera in Germania.

Il volo è operato tutti i giorni da Air Dolomiti.

La partenza da Genova è in programma tutti i giorni alle 06:15 e alle 13:25, con gli atterraggi in Germania rispettivamente in programma alle 07:30 e alle 14:40. Le partenze dall’aeroporto di Monaco, invece, sono in programma alle 11:35 e alle 21:50 con arrivi rispettivamente alle 12:45 e alle 23:00.