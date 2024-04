Sanremo (Imperia) – Sono gravi le condizioni del motociclista coinvolto questo pomeriggio in un brutto incidente sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, all’uscita di Sanremo Ovest.

L’uomo, 64 anni, si è scontrato per cause ancora da accertare con un camion che procedeva in direzione opposta.

Nell’impatto violentissimo, il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente a terra.

Soccorso dal 118 l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

In corso la ricostruzione dell’incidente da parte delle forze dell’ordine.

(Foto di Archivio)