La Spezia – Guidava con la patente scaduta dal 2009 il veicolo intestato alla moglie, con la revisione scaduta, gravato da fermo fiscale ed ancora sotto sequestro da oltre un anno per essere stato fermato in Toscana senza assicurazione.

Ancora un caso “limite” scoperto dalla polizia locale spezzina a soli tre giorni di distanza dal caso della cinquantenne che guidava con patente revocata da oltre dieci anni un’auto già sottoposta a fermo amministrativo e sospesa dalla circolazione per mancata revisione, un altro soggetto recidivo è caduto nelle maglie dei controlli.

Questa volta la pattuglia della Locale stava effettuando posto di controllo alle Casermette quando, a breve distanza, gli Agenti notavano che un’auto in fase di avvicinamento, alla loro vista, frenava bruscamente ed in maniera repentina invertiva il senso di marcia per allontanarsi. Riusciva però a percorrere solo un breve tratto, poiché veniva subito raggiunta dalla pattuglia che si era posta al suo inseguimento. L’uomo alla guida, un quarantenne residente a Vezzano Ligure, dagli accertamenti effettuati, guidava con la patente scaduta dal 2009 il veicolo intestato alla moglie, con la revisione scaduta, gravato da fermo fiscale ed ancora sotto sequestro da oltre un anno per essere stato fermato in Toscana senza assicurazione.

A suo carico l’immediata e definitiva confisca dell’autovettura, che veniva portata via con il carro attrezzi, e sanzioni per oltre 10.000 euro.

Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire eventuali ed ulteriori gravami sulla patente di guida che, in ogni caso, non lo legittimerà mai più a guidare in quanto sarà revocata come conseguenza per aver guidato un veicolo sequestrato.