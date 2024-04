Genova – Una grossa tubazione dell’acquedotto che si rompe per cause da accertare ed un torrente d’acqua che invade corso Perrone allagando la strada e un sottopasso. Disagi nella zona di Campi per la rottura di una condotta che, intorno alle 4 della scorsa notte, si è spezzata facendo fuoriuscire una grande quantità d’acqua che si è riversata per strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili de fuoco e poi i tecnici di Iren che hanno interrotto l’erogazione e avviato i lavori per la riparazione.

Probabili disagi per le utenze della zona che potrebbero restare a secco o con forti cali di pressione, sino ad intervento concluso.