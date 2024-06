Genova – Ancora cinghiali a spasso per la città e ancora allarme per motociclisti e automobilisti di passaggio. Questa volta la segnalazione che ha fatto scattare i messaggi di allerta è arrivata da via Timavo, nel quartiere di Borgoratti, a poca distanza da corso Europa.

La famigliola ha passeggiato tranquillamente su marciapiede e in mezzo alla strada, alla ricerca di sacchetti della spazzatura abbandonati ai piedi dei bidoni ed ha fatto scattare l’allarme che prevede l’invio di messaggi di allerta per automobilisti e motociclisti, per cercare di evitare incidenti stradali e l’invio di pattuglia della polizia locale per garantire la sicurezza dei cittadini.

Segnalazioni più “fugaci” anche nella zona di Sturla e delle alture di Castelletto.

(Foto di Archivio)