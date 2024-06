Genova – Era arrivato nel capoluogo ligure dalla Capitale e cercava di salire su un pullman di linea verso la Spagna il 61enne fermato dai carabinieri perché accusato di maltrattamenti familiari e di aver malmenato la moglie.

L’uomo è stato fermato durante un normale controllo alla stazione dei Bus di Cornigliano e identificato come “ricercato” dalla Questura di Roma per non essersi presentato all’appuntamento per indossare il “braccialetto elettronico” dopo l’ennesima aggressione ai danni della ex moglie che lo aveva denunciato per maltrattamenti.

L’uomo, violando il divieto di avvicinamento aveva minacciato la donna facendo scattare il codice rosso e il magistrato aveva disposto l’uso del bracciale per poter verificare gli spostamenti dell’indagato ed evitare che si avvicinasse nuovamente alle zone che gli erano vietate.

Non presentandosi all’appuntamento per indossare il braccialetto, l’uomo si è reso irreperibile ed ha pensato di fuggire all’estero ma è stato individuato e fermato a Genova durante la fuga.