Sanremo (Imperia) – Sono gravissime le condizioni del giovane di 30 anni precipitato dal balcone di casa nel quartiere San Martino. L’uomo si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stato trasportato in elicottero dopo le prime cure sul luogo dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe caduto dal balcone di un edificio di via Lamarmora in circostanze ancora da chiarire e ha riportato ferite e numerose fratture oltre ad un grave trauma cranico.

Subito soccorso dai passanti l’uomo è stato stabilizzato dagli uomini della Croce Rossa e trasferito all’eliporto di Capo Verde dove è stato caricato con la specale barella sull’elicottero del 118.

In corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità