Savona – Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure le condizioni dell’uomo travolto ieri sera in un terribile incidente stradale avvenuto in corso Mazzini, all’angolo con via XX Settembre. Intorno alle 22,30 un pedone che stava attraversando la strada è stato travolto da un’auto di passaggio.

L’uomo, dopo essere stato sbalzato a terra è rimasto incastrato parzialmente sotto la vettura ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo.

Soccorso dalla Croce Bianca di Savona il pedone ferito in modo grave è stato trasferito in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è ricoverato in prognosi riservata. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

Sembra che l’uomo, al momento dell’incidente stesse attraversando sulle strisce.