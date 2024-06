Savona – Addio a Giulio Ferro, 82 anni, per più di vent’anni dirigente del settore nuoto sincronizzato della Rari Nantes Savona. L’ex dirigente è deceduto improvvisamente e a darne notizia la stessa società sportiva che in un post sui sociale si dice profondamente addolorata e si stringe alla famiglia Ferro, ed in particolare “alla nostra atleta Costanza nipote di Giulio, ed esprime le più sentite condoglianze”.

I funerali di Giulio Ferro si svolgeranno giovedì 6 giugno alle ore 11,00 nella chiesa di San Giovani Battista a Sale San Giovanni.