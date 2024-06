Portofino (Genova) – Una lieve scossa di terremoto con epicentro nel territorio comunale di Portofino è stata avvertita alle 11:51 della mattinata di oggi, mercoledì 5 giugno.

Come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è avvenuto a circa 9 km di profondità e ha fatto registrare una magnitudo di 2.3.

Non si segnalano danni a palazzi e abitazioni, così come non si segnalano persone rimaste ferite. La lieve scossa è stata avvertita sia dagli abitanti di Portofino che in alcuni comuni limitrofi.