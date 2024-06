Genova – Ha travolto una ragazza di 18 anni con l’auto e non si è fermato per soccorrerla preferendo allontanarsi a tutta velocità per far perdere le proprie tracce. Caccia al pirata della strada a Sampierdarena dove questa mattina all’alba una ragazza di 18 anni è stata investita da un’auto nella zona di piazza Vittorio Veneto, per poi allontanarsi in tutta fretta.

Fortunatamente le condizioni della giovane sono migliori di quanto si fosse temuto in un primo momento ma l’episodio ha scatenato polemiche e proteste per la carenza di controlli nel quartiere da parte di chi dovrebbe essere preposto a garantire la sicurezza dei cittadini e delle strade.

L’incidente intorno alle 5,30 di questa mattina quando la giovane, che stava rientrando a casa, è stata centrata dalla vettura mentre attraversava la strada.

Alcune persone presenti sono subito intervenute a prestare soccorso alla ragazza ferita e hanno chiamato il 118 segnalando anche che la vettura responsabile si è allontanata invece di fermarsi a prestare soccorso.

Subito sono scattate le ricerche e mentre la ragazza veniva trasportata all’ospedale Villa Scassi, le auto delle forze dell’ordine passavano al setaccio la zona a caccia dell’auto pirata.

Il responsabile, però, avrebbe le ore contate poiché le telecamere della zona dovrebbero aver registrato il suo passaggio e le informazioni dei testimoni potrebbero essere decisive.

Il conducente del veicolo rischia una pesante condanna per omissione di soccorso e, nel caso la persona fosse deceduta, l’incriminazione per omicidio stradale.

(Foto di Archivio)