Genova – Restano gravissime, all’ospedale Gaslini e al San Martino, le condizioni di madre e figlio di 6 anni, rimasti intrappolati, ieri pomeriggio, nell’auto caduta in mare nel porticciolo di Lavagna.

L’incidente, su cui è stata aperta una indagine, è avvenuto intorno alle 17,30 quando la vettura, con a bordo una famiglia di 5 persone (padre, madre e tre figli) è scivolata in mare per cause ancora da accertare.

Dalla vettura sono riemersi quasi subito il padre e due dei tre figli mentre la madre e il terzo bambino, il più piccolo e probabilmente seduto sul seggiolino, sono rimasti intrappolati a lungo nella vettura affondata.

L’ipotesi più probabile è che la madre abbia tentato disperatamente di salvare il piccolo finendo per perdere i sensi.

Estratti dalle lamiere sono stati rianimati a lungo sulla banchina e poi trasferiti in codice rosso negli ospedali genovesi.

Le loro condizioni sono gravissime.