Roma – Fratelli d’Italia cresce e raggiunge il 28,9% dei voti, si risolleva il Partito Democratico di Elly Shlein mentre la Lega di Salvini viene superata da Forza Italia e Renzi e Calenda non superano il quorum per essere ammessi al Parlamento Europeo.

Sono i primi risultati delle elezioni europee in Italia che ridisegnano il panorama politico italiano con il partito di Giorgia Meloni ad un soffio dal 30% seguito dal PD con il 24,5%.

Meno brillante il risultato del Movimento 5 Stelle che si ferma al 10,5%

Crisi della Lega che raggiunge l’8,5%, manda Vannacci in Europa ma viene superata da Forza Italia che va al 9,2%

Risultato lusinghiero per Avs (al 6,8%) che esulta e manda Ilaria Salis a Strasburgo.

Fiato sospeso, invece, per Stati Uniti d’Europa che all’ultima proiezione – la quinta – balla sotto la soglia del 4%, (3,9%) così come Azione di Carlo Calenda quotata al 3,2%.