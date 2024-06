Genova – Tra le “sorprese” uscite dai seggi elettorali delle elezioni europee c’è l’elezione del ligure Roberto Vannacci (è nato a La Spezia) nelle fila della Lega.

Fortemente voluto da Matteo Salvini dopo le ben note polemiche per il suo libro che ha scatenato un vespaio di polemiche e di accuse, il generale Vannacci ha saputo mantenere altissima la visibilità sui social con una robusta serie di dichiarazioni “provocatorie” che probabilmente gli hanno garantito una visibilità che altri candidati non hanno ottenuto con campagne pubblicitarie strapagate sui Media (LiguriaOggi.it non ha ospitato alcuna campagna elettorale per precisa scelta editoriale di libertà)

Il generale Vannacci ha quindi superato le critiche del Ministro della Difesa Crosetto che aveva definito “farneticazioni personali” le dichiarazioni e gli scritti e lo ha sottoposto a esame disciplinare per tutelare il buon nome e l’immagine delle Forze Armate e ora rappresenterà l’Italia (la Lega) al Parlamento Europeo. Con oltre 174mila voti è campione di preferenze nel suo partito e terzo nel collegio (dopo Giorgia Meloni, che vola oltre il mezzo milione, e Cecilia Strada)