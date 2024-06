Lavagna (Genova) – E’ stata recuperata questa mattina, nel porticciolo di Lavagna, l’auto caduta in mare sabato pomeriggio trascinando una famiglia milanese composta da padre, madre e tre figli.

La vettura è stata issata a riva dai vigili del fuoco e consegnata alle forze dell’ordine che l’hanno posta sotto sequestro in attesa di capire se le perizie tecniche chiariranno le circostanze della caduta.

Intanto restano disperate le condizioni del bambino di 6 anni rimasto intrappolato all’interno della vettura insieme alla madre, anche lei gravissima in ospedale mentre migliorano gli altri tre occupanti del veicolo che sono riusciti a liberarsi più velocemente e a risalire in superficie in autonomia.

Il piccolo di 6 anni resta ricoverato in prognosi riservata al Gaslini di Genova, in coma profondo mentre la madre è grave nel reparto di Rianimazione all’ospedale di Lavagna.

Stanno meglio ma sono seguiti da un team di psicologi il padre, una ragazza di 16 anni ed il secondo figlio di 13 anni. Questi ultimi sono già stati dimessi e affidati ai nonni.

Sul fronte delle indagini sembra appurato che la vettura abbia accelerato improvvisamente mentre era in retromarcia e sia finita in mare dopo aver colpito una colonnina sul molo. Le ipotesi al vaglio restano un errore di manovra o un guasto meccanico.