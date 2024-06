Ventimiglia (Imperia) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del pensionato di 85 anni trovato cadavere davanti alla scogliera della Magunaira, a Marina di San Giuseppe.

A segnalare il corpo un passante che ha subito chiamato il 118 ma per l’anziano non c’era ormai più nulla da fare e all’arrivo dei soccorsi non si è potuto far altro che constatare il decesso e recuperare il corpo da portare all’obitorio.

Forse il pensionato è stato colto da malore mentre si trovava sugli scogli o è scivolato perdendo l’equilibrio per poi finire in acqua.

Le perizie medico legali accerteranno come si siano svolti i fatti.

Sembra che il pensionato fosse stato ricoverato in ospedale poco tempo fa e che avesse dei problemi di salute.