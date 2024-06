Genova – Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale Paolo Piacenza si è dimesso. Al suo posto a Palazzo San Giorgio arriva l’ammiraglio Massimo Seno. Già comandante della Capitaneria di porto alla Spezia dal 2017 al 2019, oggi è a capo del 2° Reparto Affari giuridici e Servizi d’Istituto presso il Comando generale delle Capitanerie di porto.

Nuove nubi e preoccupazione sempre crescente per imprenditori della logistica portuale di Genova e Savona dopo la notizia, confermata indirettamente dal vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi della rinuncia di Piacenza, indagato nell’ambito delle indagini sul presunto giro di mazzette e favori che ha portato all’arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del suo ex capo di Gabinetto Matteo Cozzani, dell’ex presidente dell’autorità portale di Genova e Savona Paolo Emilio Signorini e dell’imprenditore portuale Aldo Spinelli.

Il vice Ministro in quota Lega scrive infatti in una nota:

“Prendiamo atto delle dimissioni del dottor Paolo Piacenza dal ruolo di commissario straordinario della AdsP Mar Ligure occidentale. A nome del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti desidero esprimergli riconoscenza per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata. Siamo fiduciosi che riuscirà a chiarire gli addebiti, di cui abbiamo letto di recente sulla stampa, e continuerà a distinguersi per qualità e impegno. Il ruolo di commissario straordinario è stato affidato all’ammiraglio Massimo Seno. Già comandante della Capitaneria di porto alla Spezia dal 2017 al 2019, oggi è a capo del 2° Reparto Affari giuridici e Servizi d’Istituto presso il Comando generale delle Capitanerie di porto. Un ringraziamento al dottor Piacenza e i migliori auguri di buon lavoro all’ammiraglio Seno”.