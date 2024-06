Genova – Un uomo di 47 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine dopo due episodi che si sono verificati nella giornata di ieri, mercoledì 12 giugno.

Il primo è avvenuto, intorno alle ore 14, in via Bottego a Sampierdarena. Il 47enne ha iniziato a colpire ripetutamente le porte di una banca – chiusa per la pausa pranzo – per entrare all’interno. Le forze dell’ordine giunte sul posto l’hanno fermato e trasportato all’ospedale Villa Scassi.

Lì l’uomo ha iniziato ad inveire e minacciare i presenti, richiedendo così un altro intervento della polizia. A quel punto nei suoi confronti è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e minacce.