Ventimiglia (Imperia) – Prima hanno rubato un camion e poi con quello hanno caricato un piccolo escavatore in un cantiere edile e sono fuggiti finendo però per essere arrestati dai carabinieri.

Due uomini di 43 3 46 anni sono stati arrestati dai militari che stavano effettuando una controllo quando hanno notato la rete di un cantiere edile tagliata e “aperta” come se qualcuno fosse entrato all’interno.

In breve hanno capito che qualuno era penetrato nel cantiere per rubare macchinari ed attrezzature e si sono messi sulle tracce di un camion che si era allontanato al loro arrivo.

Il camion era stato appena rubato e nel vano di carico era stato messo una piccola pala meccanica.

I due sono stati fermati ed arrestati ed il materiale restituito ai legittimi proprietari.