Liguria – Sono 526mila gli studenti in tutta Italia che questa mattina hanno iniziato la prova di Maturità. A dare il via, come sempre, la prima prova scritta.

Dopo settimane, giorni e ore di indiscrezioni, arriva ufficialmente il responso su quelle che sono le tracce della prima prova. Per quanto riguarda la letteratura, presenti il Premio Nobel Luigi Pirandello con Quaderni di Serafino Gubbio operatore e il poeta Giuseppe Ungaretti con Pellegrinaggio .

Spazio anche a Elogio dell’imperfezione di Rita Levi Montalcini, Profili, selfie e blog, la forma del diario nell’epoca di internet di Maurizio Caminito e Storie d’Europa di Giuseppe Galasso. Tra i temi, anche L’equilibrio del terrore di Maria Agostina Cabiddu e Riscoprire il silenzio, arte musica e poesia. Natura tra ascolto e comunicazione di Nicoletta Polla-Mattiot