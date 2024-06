Santa Margherita Ligure (Genova) – Al termine di una violenta lite con il marito e completamente ubriaca, una donna ha impugnato un coltello da cucina ed ha iniziato a minacciare il marito e la figlioletta minorenne.

Momenti di comprensibile apprensione, nell’abitazione dove sono stati chiamati i carabinieri del nucleo radiomobile di Santa Margherita Ligure. I vicini di casa, spaventati per le urla che provenivano dall’appartamento hanno correttamente chiamato il numero di emergenza 112 facendo scattare l’intervento dei militari che ha evitato altre e più spiacevoli conseguenze.

Una donna di 44 anni è stata denunciata per minaccia aggravata dopo essere stata disarmata e tranquillizzata dai militari che sono intervenuti perché la donna, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol, durante un litigio con il marito nelle mura domestiche, aveva afferrato un coltello da cucina e minacciava l’uomo e la figlia minore.

Dopo aver riportato la calma in casa i carabinieri hanno valutato che le condizioni psico-fisiche della donna fossero ancora preoccupanti ed hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118 per un Trattamento Sanitario Obbligatorio in ospedale.