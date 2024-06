Genova – Durante questo pomeriggio caratterizzato da code e incidenti lungo le autostrade della Liguria, non c’è pace per l’A26 Genova-Gravellona Toce. Oltre alla macchina andata in fiamme in direzione nord tra i caselli di Masone e Ovada, si segnala un altro incidente, questa volta verso Genova.

Sono tre le persone rimaste ferite: per due di queste si è reso necessario il trasporto in codice giallo, di media gravità, all’ospedale.

Il sinistro stradale sta causando pesanti ripercussioni al traffico con cinque chilometri di coda in direzione sud. Al momento risulta chiuso il bivio tra A10 e A26, con Autostrade che consiglia l’uscita presso il casello di Arenzano in A10. Le ripercussioni sulla circolazione si avvertono anche sulla Genova-Ventimiglia, con le code in direzione del capoluogo che partono anche dal casello di Arenzano.

Sempre in A10 in direzione levante, si segnalano anche 4 chilometri di coda tra Savona e Celle Ligure.