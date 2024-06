Sanremo (Imperia) – E’ morta all’ospedale Boreo la donna travolta da una vettura in via Roma lo scorso 9 giugno. La vittima, Patrizia Verranno di 65 anni, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni stava attraversando le strisce pedonali quando sarebbe stata travolta da un taxi che procedeva in direzione del centro.

Negli istanti successivi all’incidente, la donna non era apparsa in condizioni così gravi e non aveva perso conoscenza nonostante alcune fratture e un trauma cranico. E’ stata trasportata al pronto soccorso dai sanitari del 118 e nelle ore successive le sue condizioni sarebbero peggiorate.

I carabinieri giunti sul posto hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro stradale. In tal senso, oltre alle testimonianze, potrebbero essere decisive anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo dell’accaduto.