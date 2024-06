Cagliari – E’ morta Anna Maria Dapino, la donna di 53 anni residente in Liguria che era stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni a seguito di un malore accusato durante un’immersione tra Castiadas e Villasimius, nella zona a sud-est della Sardegna.

Le condizioni della 53enne erano apparse gravi fin da subito, con il ricovero al reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Selargius. Il decesso è arrivato questa mattina.

La donna aveva accusato il malore quando era sott’acqua ed era stata trasportata in spiaggia, dove ad attenderla c’erano i sanitari del 118, i quali l’hanno soccorsa e trasportata al pronto soccorso. Purtroppo, non è mai uscita dal reparto di Rianimazione dell’ospedale.