Lumarzo (Genova) – Una grossa frana si è verificata questa mattina lungo la Strada Provinciale 77 nel tratto compreso tra le località di Ferriere e Boasi, nel territorio comunale di Lumarzo.

Il movimento franoso ha fatto cadere alberi, detriti e rocce sulla carreggiata, imponendone di fatto la chiusura. Dalle prime informazioni, non sembrerebbe interessato alcun veicolo e non dovrebbero esserci persone rimaste coinvolte o ferite.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i tecnici. Sono in corso le valutazioni per stabilire l’entità dei danni e per iniziare le operazioni di messa in sicurezza del versante franato. Al momento non si hanno indicazioni sulla riapertura del traffico.