Genova – Incidente, questo pomeriggio, sull’autostrada A7 Genova – Milano dove un motociclista di 52 anni ha perso il controllo del mezzo che stava guidando ed è finito rovinosamente a terra.

Subito soccorso da alcuni automobilisti, l’uomo è stato poi stabilizzato dal personale dell’ambulanza della Croce Rossa di Ronco Scrivia inviata in aiuto.

Il traffico sull’autostrada A7 è stato bloccato in direzione del capoluogo per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica e si sono formate lunghe code.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15,30 nel tratto compreso tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova.

L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove gli è stato attribuito il codice giallo per alcuni traumi.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.