Genova – Una discussione tra alcune persone è sfociata in rissa, ieri notte, intorno alle 2,30, in piazza Galileo Ferraris, a Marassi.

In circostanze ancora da chiarire alcune persone hanno iniziato ad insultarsi e poi sono passati alle mani.

Solo quando sul posto è arrivata la polizia le persone sono fuggite lasciando a terra un ferito che è stato trasportato all’ospedale San Martino.

In corso le indagini per ricostruire l’episodio e per consegnare alla Giustizia gli aggressori.

Da tempo residenti della zona e frequentatori della piazza e dei giardini denunciano un crescendo di “frequentazioni particolari” nella zona e chiedono maggiori controlli e la presenza più costante di forze dell’ordine.

Lo spostamento in via Canevari della locale sezione della polizia locale avrebbe peggiorato la situazione.