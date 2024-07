Genova – Il medico virologo Roberto Burioni esce “scagionato” dalle accuse presentante in un esposto all’ordine dei Medici firmato da moltissime persone in tutta Italia e ora lui valuta la possibilità di querelare per diffamazione ogni firmatario dell’esposto.

Rischia di trasformarsi in un clamoroso boomerang l’esposto presentato all’ordine dei Medico contro l’immunologo e ricercatore Roberto Burioni, in prima linea contro il Covid e contro le campagne No Vax durante la pandemia che ha causato migliaia di morti anche in Italia.

Appena “incassato” il provvedimento di archiviazione dell’esposto, infatti, con un “non luogo a procedere” che suona un pò come una stroncatura alle accuse presentate contro il divulgatore scientifico, Burioni sta meditando di agire in giudizio contro tutti i firmatari dell’esposto, moltissimi anche residenti in Liguria.

Sulla sua pagina Facebook, infatti, Roberto Burioni scrive:

“Avete presente l’esposto all’ordine contro di me per il quale è stato raccolto denaro, stampato manifesti, fatto firmare tante persone? E’ stato – ovviamente – archiviato dall’ordine. Ma c’è un piccolo particolare del tutto inaspettato.

Sono stati allegati all’esposto i documenti di identità e i moduli firmati da ogni singolo “donatore”. Per cui, se nell’esposto – nel quale mi hanno definito “ciarlatano” – il mio avvocato Stefano Putinati ravviserà elementi diffamatori, potremo querelare ognuno di loro, singolarmente e personalmente, con relativa cospicua richiesta di danni”.

“Per cui adesso – prosegue Burioni su Facebook – tutti voi che avete firmato, partendo – in ordine alfabetico da (cita nomi di diverse persone) aspettatevi di ricevere (al vostro indirizzo di residenza, indicato sia nel modulo sia nei vostri documenti) una bella letterina verde dal Tribunale. In altre parole, dormite preoccupati. Per ora non metto online i documenti di identità, ma forse nei prossimi giorni cambio idea. E’ illegale? Forse: ma così finalmente saranno loro a dovere denunciare me e non io a dovere denunciare loro, magari con l’assistenza dell’eroico Avv. Fusillo. Mettiamone per ora uno solo online, generosamente oscurato, di uno alto 1,95 che possiamo considerare grande, grosso e tontolone.