Genova – Altra nottata di passeggiate di cinghiali in giro per la città. Intorno alle 3 una famigliola di cinghiali è stata segnalata in via Caffa, alla Foce, con pericolo per auto e moto di passaggio e consueto invio di messaggi di allerta proprio per informare dell’anomala presenza e invitare alla massima prudenza e l’invio di una pattuglia della polizia locale per garantire la sicurezza dei cittadini.

Questa mattina, intorno alle 6 nuova segnalazione e questa volta in via Pastonchi a Quezzi, in val Bisagno.

Anche in questo caso è scattata l’allerta e l’invio della messaggistica di emergenza e l’invio di una pattuglia per sicurezza.

(foto di Archivio)