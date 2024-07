Genova – Curioso e lungo salvataggio, ieri sera, sulle alture di Sestri Ponente per i vigili del fuoco intervenuti con gli uomini del distaccamento di Multedo per salvare Demetra, una mucca caduta in una cisterna semi interrata.

L’animale, è scivolato nella vasca ed è rimasto bloccato da fango e acqua sul fondo e non c’era modo di farla uscire perchè le pareti erano alte 3 metri.

Sul posto sono così accorsi i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a ridurre il livello dell’acqua e poi hanno demolito una parete per permettere all’animale di uscire.

Una volta liberata, Demetra, che per tutta la durata delle operazioni è rimasta calma e tranquilla nonostante il caos, come se avesse capito che la stavano salvando, è stata riconsegnata al padrone in buone condizioni di salute.

(Foto dei Vigili del Fuoco)