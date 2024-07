Recco (Genova) – Nuovo raid dei cinghiali sul lungomare e nuovi disagi per i bidoni della spazzatura ribaltati e i rifiuti sparpagliati per la passeggiata.

La passeggiata degli animali è iniziata alle prime luci dell’alba, o probabilmente proseguiva dalla notte precedente, ed è culminata con il ribaltamento dei bidoncini in plastica che la civica amministrazione ha posizionato sul lungomare.

I cinghiali hanno avuto gioco facile a ribaltare i contenitori, carichi di rifiuti e di cibo avanzato, e a fare man bassa di quanto era possibile consumare.

Chi si è alzato presto per una passeggiata mattutina o per portare il cane a spasso li ha potuti “ammirare” mentre sparpagliavano i rifiuti in uno degli angoli a maggior “densità di turisti” della cittadina della riviera ligure di levante.

In molti, specie sui social, invitano a prendere provvedimenti, a partire dall’uso di bidoni più adeguati e magari con campagne di sterilizzazione con farmaci nei periodi di accoppiamenti. Un metodo di riduzione che non prevede spargimento di sangue.