Imperia – E’ scattata una maxi multa per un camionista di nazionalità uzbeca che è stato fermato dalla polizia stradale dei pressi di Imperia. Gli agenti gli hanno contestato ben 43 sanzioni amministrative, per lo più legate ai tempi massimi di guida che sono consentiti per legge.

A seguito degli accertamenti è emerso come l’uomo, che stava guidando un autoarticolato di proprietà di una società slovacca ed era diretto in Spagna, avesse guidato per ben 32 ore nei due giorni precedenti: 18 la prima giornata, 14 la seconda. tutto ciò mettendo a grave rischio la sua incolumità e quella degli altri automobilisti, motociclisti e trasportatori.

Nei suoi confronti è scattata la sanzione da 17mila euro e il ritiro immediato della patente di guida.