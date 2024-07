Imperia – Sta lentamente tornando alla normalità il traffico sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia dove questo pomeriggio è divampato un incendio a bordo di un camion che viaggiava tra Imperia Ovest e Arma di Taggia.

Il mezzo ha preso fuoco per cause ancora da accertare ed è bruciato dopo aver accostato a lato strada. Il rogo ha provocato la chiusura dell’autostrada e una coda che ha raggiunto i 7 km ma l’intervento dei vigili del fuoco ha risolto la situazione e alle 19 l’incendio era spento e una mezzoretta dopo il traffico ha ripreso lentamente a scorrere.

Si tratta del secondo incendio sulla stessa autostrada in due giorni e i disagi, in entrambi i casi sono stati molto pesanti.