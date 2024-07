Genova – Alla scoperta delle bellezze storiche e architettoniche della città con le visite guidate dedicate alle famiglie a Palazzo Reale.

L’estate è anche tempo di esplorazioni e gite in città. Palazzo Reale sabato 13 e 27 luglio

alle 16:00 organizza due visite guidate per le famiglie e bambini di età 5-12 anni.

La visita guidata Alla scoperta di Palazzo Reale sarà l’occasione per scoprire tante curiosità

su uno dei palazzi più importanti di Genova. Per chi fu costruito questo sontuoso palazzo? Chi lo abitò? A cosa servivano le sale del piano nobile? A queste e a tante altre domande

risponderà la visita guidata che il Servizio Educativo ha immaginato proprio per le famiglie in visita a Palazzo Reale con i bambini.

Le attività sono organizzate dallo staff dei Musei Nazionali, la partecipazione è gratuita per

tutte le bambine e i bambini. Gli adulti accompagnatori partecipano con un biglietto ridotto al costo di 6€.

Posti limitati, per prenotare: palazzorealegenova.servizioeducativo@cultura.gov.it