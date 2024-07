Savona – Ruba il cellulare ad un 65enne e poi gli chiede denaro per restituirlo ma il derubato chiama i carabinieri e lo fa arrestare.

E’ successo sul lungomare di Savona dove un uomo si è accorto di essere stato derubato del telefono cellulare e poco dopo è stato avvicinato da un giovane che gli proponeva il pagamento di una somma per tornare in possesso dell’oggetto “perduto”.

L’uomo ha rifiutato e poi ha chiamato i carabinieri seguendo il presunto autore del furto.

I militari sono giunti sul posto e grazie all’accurata descrizione ricevuta e l’intervento immediato, hanno rapidamente individuato il malvivente che si era già spostato sulla spiaggia.

Eseguiti gli accertamenti il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per estorsione e furto aggravato e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, che ha disposto il trasferimento nel carcere di Marassi.