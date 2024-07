Genova – Fiamme, nella notte, nella galleria dell’autostrada A12 Genova – Livorno tra il casello di Genova Est e quello di Nervi. Un pullman turistico ha preso fuoco in circostanze ancora da chiarire ed è andato distrutto.

L’incendi intorno alle 3 della scorsa notte quando il conducente si è accorto che qualcosa non andava ed ha fermato il mezzo che ha subito preso fuoco.

Il conducente è riuscito a scendere in tempo mentre la vettura veniva avvolta dalle fiamme.

L’arrivo dei vigili del fuoco ha messo fine al rogo ma il pullman ha subito danni pesantissimi.

Il traffico in direzione La Spezia è stato bloccato per le operazioni di spegnimento e di bonifica e resta uno scambio di carreggiata per consentire ai tecnici di Autostrade di verificare i danni alla volta della galleria.

Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente è stato ricoverato in ospedale per precauzione avendo respirato i fumi dell’incendio.

