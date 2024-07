Bogliasco (Genova) – Proseguiranno sino a domenica 21 luglio 2024 i festeggiamenti del Carmine avviati ieri sera nel piccolo comune della riviera ligure di levante.

Eventi, spettacoli, stand gastronomici, mercatini e i tradizionali e attesi fuochi artificiali in musica, oltre alla processione in mare, porteranno festa in paese fino a domenica 21 luglio. L’ingresso agli eventi è sempre gratuito con l’aggiunta del servizio navetta per vedere lo spettacolo piromusicale nella serata di sabato 20, in partenza dai campi sportivi di via Marconi e con arrivo nel centro del paese dalle 19 all’1 di notte.

Il programma della festa

Dopo i giochi di abilità con l’associazione Macramè di lunedì 15 luglio, le serate della festa iniziano martedì 16 luglio alle ore 21.15 in piazza XXVI Aprile con Marco Rinaldi e il suo spettacolo “Eroi on demand la letteratura non è mai stata cosi divertente”, ingresso libero.

Mercoledì 17 luglio la messa dedicata ai caduti del bombardamento del 17 luglio 1944 si terrà alle ore 18 in parrocchia, mentre la sera alle 21.15 in piazza XXVI Aprile ci sarà il teatro dialettale con la compagnia dialettale San Fruttuoso, ingresso gratuito.

Giovedì 18 luglio iniziano gli stand gastronomici della Croce Verde alle 19 in piazza XXVI Aprile, alle 21 si aprono le danze del ballo liscio con il duo Armando e Cristina, inizia anche la pesca di beneficenza che durerà fino a domenica nei locali della parrocchia che si affacciano sulla passeggiata a mare.

Venerdì 19 luglio ancora gli stand gastronomici della croce verde, iniziano anche i banchetti di artigianato in piazza, alle ore 20.30 la processione in mare con la madonna del Carmine che viene portata fino alla spiaggia “sotto chiesa”, a seguire la messa nel giardino di san Tarcisio, con il coro Buggia angels choir.

Sabato 20 luglio ancora stand gastronomici e mercatino, la sera alle 20.30 la processione per le vie dei paesi con i crocifissi. Alle 23.30 dalla spiaggia lo spettacolo piromusicale organizzato da Setti Fireworks. Dalle 19 all’1 navetta gratuita dagli impianti sportivi di via Marconi al centro del paese.

Domenica 21 luglio la festa si chiude con la messa delle 11.30 e i canti della corale Santa Maria di Bogliasco e ancora le bancarelle.