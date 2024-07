Isola del Cantone (Genova) – Un incidente si è verificato nel corso della giornata odierna, mercoledì 17 luglio, lungo la Strada Provinciale 35.

Un uomo di 30 anni a bordo di una moto ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al centauro. Successivamente, per velocizzare le operazioni di soccorso, è stato allertato l’elicottero.

L’elisoccorso ha trasportato il trentenne in codice giallo, di media gravità, all’ospedale San Martino di Genova. Fortunatamente, non si troverebbe in gravi condizioni. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro stradale, anche se dalle prime informazioni non sarebbero coinvolte altri mezzi.