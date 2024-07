Taggia (Imperia) – Migliorano, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni del neonato soccorso ieri pomeriggio in uno stabilimento balneare dove si trovava con i genitori. Per cause ancora da accertare il piccolo ha improvvisamente perso i sensi, forse per il calore eccessivo o un colpo di sole, e i genitori terrorizzati hanno chiesto aiuto facendo scattare i soccorsi.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e si è deciso il trasferimento urgente all’ospedale Gaslini, specializzato in problmi di salute dei bambini.

All’arrivo all’ospedale, il piccolo è stato trasferito nel reparto dove ha subito ricevuto tutte le cure necessarie e gli esami medici per accertare le sue reali condizioni di salute.

Il piccolo sembra stare meglio e i genitori sono con lui.

La raccomandazione dei medici è di non esporre i neonati direttamente alla luce solare, specie nelle ore più calde. Meglio le ore del mattino presto o della sera e sempre con una protezione e all’ombra. La pelle dei bambini, infatti, non è pronta per l’esposizione diretta al sole come quella degli adulti.