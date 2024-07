Genova – Sono previsti nuovi intensi disagi, a partire da questa mattina di lunedì 22 luglio, su strade ed autostrade a causa delle partenze e degli arrivi per i traghetti.

La polizia locale ricorda per la giornata di oggi dalle ore 05:00 alle ore 22:00 è previsto traffico intenso in zona via Balleydier, via Albertazzi, via di Francia e limitrofe per arrivi e partenze terminal traghetti.

Resta da capire perché, considerando che ogni anno la storia si ripete ciclica ed inesorabile, ancora non sia stata trovata una soluzione in grado di evitare il collasso della viabilità da ponente verso il centro e viceversa e nessuno dei grandi progetti in fase di realizzazione abbia alcun effetto su questo problema..