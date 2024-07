Genova – E’ stato ritrovato sulle alture di Marassi, in via Loria, lo scooter di Barbara Agostinelli, la donna scomparsa da ieri e attivamente ricercata dalle forze dell’ordine. I familiari hanno denunciato la scomparsa dopo che la donna si è allontanata da casa senza più dare notizie di sé e senza recarsi al lavoro dove era attesa.

La donna ha bisogno di cure e non ha con sé i farmaci necessari ed e’ quindi importante trovarla prima possibile. Il ritrovamento dello scooter in via Loria ha fatto concentrare le ricerche in zona anche con l’ausilio di droni e cani molecolari.

La donna potrebbe essere in difficoltà e chi dovesse vederla e’ pregato di contattare subito il 112 restando in contatto visivo per poter dare indicazioni sui suoi eventuali spostamenti