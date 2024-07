La Spezia – Sono partiti per le vacanze ma hanno dimenticato accanto al punto dove hanno caricato le valige in macchina una borsa con i telefoni cellulari, i documenti ma soprattutto 5mila euro in contanti. Facile immaginare lo stato d’animo della famiglia che, mentre era in viaggio, si è resa conto del terribile errore ed ha subito chiamato il 112 con l’esile speranza che le forze dell’ordine arrivassero sul luogo della dimenticanza prima di qualche male intenzionato e che la borsa e tutto il contenuto andassero perduti.

Fortunatamente, però, la polizia ha inviato subito una volante sul luogo indicato dalla famiglia e la borsa è stata ritrovata e presa in consegno.

Nel frattempo la famiglia smemorata ha fatto diietro front ed è tornata verso casa arrivando giusto in tempo mentre gli agenti stavano consegnando la borsa ritrovata.

Il tempo di ringraziare e le vacanze sono ripartite, con un sospiro di sollievo e probabilmente una bella dose di fortuna.